ANO by vyhrálo volby

Volby by podle červnového průzkumu agentury CVVM vyhrálo hnutí ANO s 24,5 procenta hlasů. Druhá by byla koalice Pirátů a hnutí STAN (22,5 %) a třetí Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) s 19,5 %. Do Sněmovny by se dostala ještě SPD (9,5 %), komunisté (7,5 %) a ČSSD (7,5 %).