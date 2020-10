V Libereckém kraji zřejmě povládne SLK s ODS a Piráty

"K dosažení dohody jsou potřeba ještě nějaká jednání, nějaké domácí úkoly, které musíme do zítřka (úterý) splnit," řekl lídr SLK a dosavadní hejtman Martin Půta.

Starostové volby v Libereckém kraji vyhráli s výrazným náskokem a získali 22 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO, jež má deset křesel a Piráti a ODS po pěti. Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, má tři křesla. K většině by Starostům stačilo spojit se s jednou z dalších úspěšných stran, taková koalice by ale podle Půty byla křehká. Ve spojení s ODS a Piráty budou mít pohodlnou většinu 32 mandátů.