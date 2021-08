Čeští vědci zachytili vzácné chování divokých prasat

Fotopast zachytila, jak bachyně osvobodila jiné divočáky uvězněné v kleci. Podle vědců z Fakulty lesnické a dřevařské @CZUvPraze by se mohlo jednat o první doklad empatie, tedy schopnosti vcítění se do druhého, u divokých prasat! Studie zde: https://t.co/nnl9dK9Vpb pic.twitter.com/Bx0cT6aCqo

Podle ní Bachyně dobře věděla, co má dělat, aby past otevřela. Její chování bylo přesné. Dokládá to inteligenci prasat. Exitují podle ní i náznaky, že bachyně se tak chovala z empatie k zavřeným prasatům. „Empatie byla prokázána u prasat domácích, ale pokud by skutečně záchranné chování bylo motivováno empatií, jednalo by se o první doklad empatie u prasat divokých.”