Vědci budou bádat o krizových situacích a radit politikům

Kdo by si ale představoval desítky vědců v jedné budově, bude zklamán, vědci zůstanou na svých domácích akademických pracovištích a spojovat se budou zejména virtuálně.

„Za covidu se dělala pod stresem mnohá politická rozhodnutí. Často nebyla tato rozhodnutí úplně optimální, protože chyběla datová základna a nebylo jasné, jak se dobře zachovat. So­ciální vědci do situace příliš nepromlouvali, přitom by jejich expertiza bývala byla užitečná. To se nyní změní,“ dodala.