Učí se i o prázdninách. Ukrajinské děti procvičují český jazyk na letních táborech

Zapojit se do nich můžou zájemci nejen v hlavním městě, ale také Pardubicích, Rakovníku či v Havířově. Děti chodí na dopolední či odpolední program, některé z nich zůstávají na oba a tráví v kolektivu celý den.

Do adaptačních a jazykových kurzů se zapojilo přes 30 tisíc ukrajinských dětí

„Tábory jsou rozdělené zvlášť pro školkové děti ve věku od 3 do 6 let a pro školní děti od 6 do 15 let,“ říká Lenka Čechová, jedna z koordinátorek celostátní organizace Věda nás baví.