Robopes, drony i humanoid s elektronickou kůží: ČVUT se chlubí unikátní sbírkou

Vedoucí katedry robotiky zdůrazňuje, že výsledky výzkumu se už do běžného života aplikují. „Ať už v průmyslu, kde roboti dělají nějakou těžkou opakující se práci, vozí náklady – i větší, než by si člověk myslel, například automobily,“ upozorňuje. „Roboti jsou posíláni do podzemí tam, kde by člověk nechtěl být, kde je to nebezpečné.“