Plevel se může brzy stát jednou z největších hrozeb pro lidstvo

Pěstování zemědělských plodin je víc než kdykoliv jindy sužováno plevely. A to dokonce natolik, že by to mohlo ohrozit potravinovou bezpečnost. Podle studie Rothamstedského výzkumného centra za tím stojí čím dál větší odolnost vůči herbicidům v kombinaci se změnou klimatu.