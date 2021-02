Ostravská fakultní nemocnice má unikátní linku na zpracování vzorků krve a moči

Zásah lidské ruky do celého analytického procesu vzorku krve či moči je teď podle odborníků z nemocnice naprosto minimální. Laicky řečeno, nová linka provede vyšetření od A do Z sama. Imunochemické analyzátory stanoví všechny urgentní metody do 10 minut.

„Laborant vloží zkumavku s biologickým materiálem do vstupního modulu, dopravní pás ji přesune do centrifugy, která provede automaticky oddělení séra nebo plazmy od krevních elementů, a následně je vzorek opět dopravním pásem přesunut do analyzátorů, které jej zpracují. Po provedení všech požadovaných analýz se vzorek přesouvá do lednice,“ vysvětlil zpracování vzorku přednosta Ústavu laboratorní medicíny David Stejskal.