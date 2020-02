Nová metoda brněnských vědců odhalí z krve nádor tlustého střeva

Patentovanou metodu, která umožní z krve pacienta rozpoznat nádory tlustého střeva a konečníku, vyvinuli brněnští vědci. Pro výrobu diagnostických souprav ji chce využít česká biotechnologická společnost BioVendor, která s Masarykovou univerzitou a Masarykovým onkologickým ústavem uzavřela na přelomu roku licenční smlouvu. Hotový a klinicky prověřený set by mohl být k dispozici do dvou let, oznámila v pátek mluvčí univerzity Tereza Fojtová.