MŠMT: Školní psychologové by se mohli ze státních peněz platit od roku 2025

Na školní psychology či sociální pedagogy by od roku 2025 mohly jít peníze ze státního rozpočtu. Do té doby by se měli platit z evropských dotací. Ministerstvo školství chce systém financování těchto pozic upravit novelou školského zákona a vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách.