EU schválila největší program pro výzkum. Slibuje miliardy i pro vědce z Česka

„Máme za sebou úspěšné hlasování o bezpochyby nejzásadnějším zdroji financí pro naše vědce a také průmysl a podniky. Je pravda, že v Evropském parlamentu jsme si uměli představit ještě ambicióznější rozpočet, ale myslím, že s 95,5 miliardami eur můžeme být spokojeni – je to více než v předchozích sedmi letech,“ uvedla europoslankyně Martina Dlabajová (nezávislá za ANO).

Horizon Europe bude navazovat na program Horizon 2020. „Nový program je postaven tak, aby co nejlépe reagoval na potřeby průmyslu, životního prostředí a společnosti jako celku a aby díky skloubení znalostí a talentu dostal z našich vědců a podniků to nejlepší. Postarají se o to tzv. ‚mise‘ a ‚evropská partnerství‘, která umožní úzkou spolupráci partnerů z veřejné a soukromé sféry,“ vysvětlila česká europoslankyně z liberální frakce.