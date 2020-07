Čeští vědci hledají způsob, jak ulevit pálícím očím

Syndrom suchého oka patří k nejčastějším potížím, s nimiž lidé vyhledávají oční lékaře. Ti na něj předepisují umělé oční slzy v podobě kapek. Aby byly účinnější, o to se snaží tým vědců z Fakulty strojního inženýrství brněnského Vysokého učení technického (VUT) spolu s výzkumníky z firmy Contipro.

Zatímco dnes vyráběné preparáty kombinují různé látky, které mají nahradit jednotlivé vlastnosti očního filmu, tým chce vyvinout surovinu pro oční kapky z jediného polymeru, a to kyseliny hyaluronové, která má podle odborníků mnohem lepší vlastnosti. Měla by oko lépe chránit.

Na oku je takzvaný slzný film. Je složený ze tří částí. „Hledáme lepší surovinu do umělých slz, která by uměla obnovit fyziologii všech vrstev očního filmu. Na rozdíl od současných přípravků, které kombinují různé polymery nahrazující jednotlivé vlastnosti očního filmu, my vyvíjíme jeden,“ řekl Martin Vrbka z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT.