Asistenti pedagoga by se měli využívat méně, plánuje MŠMT

Novela by měla upravit také podmínky pro doučování. Platit by mohla od začátku příštího roku.

Podle záměru ministerstva by asistenti pedagoga měli pomáhat u žáků s lehkou či středně těžkou mentální demencí, poruchami chování, autismem nebo s více vadami. Podpora by měla cílit na zdravotní postižení, u kterých přináší efekt, zdůvodnil úřad.

Podle ČOSIV a Učitelské platformy by tak ale zůstali vyloučeni například žáci s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči i závažnými poruchami učení, kteří nyní podle obou spolků asistenta pedagoga standardně využívají a je to pro ně přínosné.

Navrhované změny se týkají i běžného doučování ve škole. Do budoucna by ho nemusely předepisovat pedagogicko-psychologické poradny, ale mohli by o něm rozhodovat sami ředitelé škol. Stát by jim pak na něj neposílal peníze zvlášť, ale platilo by se z toho, co jde na platy pedagogů.