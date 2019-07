Jedním ze šesti účastníků pokusu byl Paul Phillip, který oslepl před deseti lety. Nyní tvrdí, že když nosí brýle s kamerou napojenou na mozek, dokáže při procházce s manželkou říci, kde se trávník setkává s chodníkem, a doma se mu daří najít bílou pohovku.

„Je opravdu fantastické moci něco vidět, i když jsou to zatím jen světelné body,“ říká Phillip.

Americký tým tvořený vědci z Baylor Medical College v Texasu a z University of California v Los Angeles vyzkoušel svůj nápad na slepcích, kteří seděli u tmavých obrazovek a měli říci, kdy a kde se na nich objevil bílý čtvereček. Tyto čtverečky se vynořovaly náhodně v různých místech obrazovky. Díky „brýlím“ s kamerou a s pomocí implantátu se účastníkům pokusu dařilo zaznamenat většinu čtverečků, které se na monitorech objevily.

„Dříve se všechny pokusy o vytvoření bionického mozku soustřeďovaly na implantáty do oka samotného. To ale vyžaduje funkční oko, funkční optické nervy. Obejitím oka otevíráte potenciál pro mnohem více lidí,“ objasnil novátorský přístup amerických vědců Alex Shortt, britský optický chirurg.

Drs. Ben Arenkiel, Andreas Tolias, Matt McGinley, Michael Beauchamp, Daniel Yoshor and Caleb Kemere are part of a very exciting @RiceUniversity and @JTRobinsonLab 4-yr project aiming to transfer visual perceptions from the sighted to the blind: https://t.co/mphw9lpZ3k @bcmhouston pic.twitter.com/MyMvze0DKI