fš, Novinky

„Internacionalizace je jednou z priorit naší univerzity. Studenti partnerských zahraničních VŠ mají každoročně velký zájem o letní školy v Hradci Králové. Většina studentů pak letní školu využívá jako aklimatizaci před semestrálním pobytem následně stráveným v Česku,“ řekl o letní výuce na UHK rektor Kamil Kuča.

Největší letní školu co do počtu účastníků nabízí Fakulta informatiky a managementu (FIM), kde je aktuálně registrováno 128 zahraničních studentů ze sedmi partnerských univerzit hlavně asijského kontinentu, což je stoprocentní nárůst počtu studentů ve srovnání s minulým rokem. Škola CZECH IT OUT 2019 trvá od 8. července do 5. srpna.

„V průběhu měsíce jsme pro studenty připravili takový doprovodný program, kterým jim chceme přiblížit historii i současný život v ČR. Zařadili jsme oblíbenou prohlídku Pevnosti Josefov, návštěvu hradu Valdštejn, procházku po Starém Městě pražském, exkurzi či večerní program hradecké observatoře,“ uvedla vedoucí Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK Helena Holubičková.

Základní výuka je rozdělena do dvou odborně zaměřených proudů – Modern Information Technologies a Business and Intercultural Studies. Výuku pak doplní exkurze v zajímavých a významných firmách jako jsou Petrof, Elega, nebo Škoda Auto.

Fakulta informatiky a managementu UHK navíc poprvé v Evropě hostila jednu prestižní vědeckou konferenci. Účastníci tří mezinárodních setkání zaplnili 2. až 4. července prostory FIM, 130 odborníků z 15 zemí světa nabídlo zajímavá témata hlavně z oblasti využití moderních technologií v oblasti didaktických her, virtuální reality a takzvaných chytrých forem vzdělávání.

Rusové, Ukrajinci a Řekové přijedou na školu geometrie

Na Přírodovědecké fakultě (PřF) letní školu organizují dvě katedry. Skupinu 30 zahraničních studentů z Ruska, Ukrajiny i Řecka, kteří se sem znovu sjedou na Letní školu geometrie a topologie (topologie je obor matematiky, opírající se o velmi obecný výklad pojmu prostor; studuje takové vlastnosti útvarů, které se nemění při oboustranně spojitých transformacích – pozn. red.), očekává katedra matematiky.

Výuka Letní školy algebraické geometrie na Přírodovědecké fakultě

FOTO: UHK

„Diferenciální geometrie i topologie představují významnou část současné matematiky a mohou mít různé aplikace, například i v teoretické fyzice, ale mají i velmi praktické využití – v procesu vidění člověka i v procesu těžby ropy,“ vysvětlil smysl školy Anton Galaev, hlavní organizátor z katedry matematiky PřF UHK, s tím, že z 85 přihlášených vybrali 30 nejnadanějších studentů. Pobyt se uskuteční od 1. do 31. srpna.

Katedra chemie PřF UHK očekává také třicítku studentů. Ti přijedou ze dvou čínských univerzit – z Nanjing University a Yangtze University, a to v rámci Letní školy toxikologie. Budoucí toxikologové se v Hradci během července zaměří na různé stránky toxikologie v životním prostředí a na její problematiku spojenou s lidským zdravím.

Čeština a historie

Filozofická fakulta (FF) a její Letní škola se zaměřuje na zahraniční studenty převážně z Afriky a Latinské Ameriky. Tuto třicítku studentů čeká vedle výuky českého jazyka také politologie, historie, sociologie, filozofie a různorodý kulturní program.

Typickými posluchači Letní školy FF UHK jsou studenti z Argentiny, Brazílie, Ghany, Nigérie, Mexika, Peru, Venezuely, Etiopie či Keni.

Účastnící Letní školy Filozofické fakulty UHK na výletě – Zoo ve Dvoře Králové nad Labem

FOTO: UHK

Poslední letní školou na UHK je Intenzivní kurz českého jazyka, který pořádá Pedagogická fakulta (PdF). Jde již o třetí ročník, který přiláká téměř tři desítky účastníků z Číny a Ruska.

I tento měsíční kurz nabídne vedle intenzivní výuky češtiny poznávání země prostřednictvím výletů do Prahy, Kutné Hory, Poděbrad a dalších míst. Probíhat bude od 6. srpna do 6. září.