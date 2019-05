Jiří Mach, Právo

Zákonodárci v minulém období s podobným opatřením vesměs souhlasili, ale návrh coby součást novely zavádějící kariérní řád učitelů nakonec neprošel.

Nyní přichází se speciální studijní či tvůrčí dovolenou poslankyně Věra Kovářová (STAN) a podle předběžných ohlasů v ostatních politických klubech to nemusí být výstřel do tmy.

Učitelé si řeknou, že to ještě pár let vydrží a pak bude oddech. Budou se mít na co těšit. Věra Kovářová

„Myslím si, že po zprávách o rizicích syndromu vyhoření u učitelů nazrál čas, abych tento návrh opět předložila. Naší budoucností jsou vzdělané děti a každý rodič si přeje, aby učitel jeho dítěte byl prima učitel. A ty děti to taky vycítí,“ řekla Právu Kovářová.

Podobné ustanovení už funguje na vysokých školách, ale i jinde ve světě ho mohou využívat kantoři nižších stupňů, třeba i v Maďarsku. Na zkoušku se téměř stejný systém, jaký má projednávat Sněmovna, zaváděl loni v Liverpoolu. Roční volno po deseti letech praxe má podle britských médií udržet zkušené kantory ve školství a ochránit je před vyhořením.

Jak už Právo popsalo, podle studií vážné příznaky syndromu vyhoření vykazuje pětina učitelů a řada příznaků se vyskytla až u dvou třetin. Otupuje nadšení pro práci, vyvolává vůči ní odpor, učitel odmítá kontakt s žáky i dalšími lidmi, což se projevuje i na kvalitě výuky.

Kovářová si od novinky slibuje, že omezí útěky kantorů do jiných pracovních odvětví. „Budou se mít na co těšit a řeknou si, že to ještě pár let vydrží a pak bude oddech,“ řekla.

Nárok na dovolenou v délce jednoho až 12 měsíců by měl každý učitel, který za posledních 15 let odpracoval ve školství alespoň deset let.

Vracet by se nemusel

V předstihu by si museli předložit žádost, v níž by popsali náplň studijního volna, a bylo by na řediteli, aby posoudil, zda odpovídá koncepci školy a profesního rozvoje daného učitele. Pokud by ji zamítl, měl by sám navrhnout, čemu by se měl kantor o dovolené věnovat.

Ředitel by také měl možnost dovolenou o rok oddálit, pokud by třeba o dovolenou zažádalo víc kantorů najednou nebo kdyby nebyl schopen najít náhradníka.

Učitelé by se po dobu tvůrčího volna mohli vrátit například na pedagogické fakulty, kde by se obohatili o nové metody práce s žáky, naučili se předcházet syndromu vyhoření, ale také by mohli rozšířit povědomí kantorů z fakult o každodenní práci v terénu.

Mohli by však také na jiných fakultách zkoumat nové trendy v oboru ať už na přírodovědných, nebo filozofických fakultách. S novými postupy by se mohli seznamovat i ve firmách. Ale nepočítá se s tím, že by učitel při studijní dovolené pobíral ještě další mzdu při zaměstnání v jiném odvětví.

Podle Kovářové by nebyla nutná podmínka, že se učitel musí po dovolené do školy vrátit. „Kdo se nechce vrátit, ať nechodí. To je jenom dobře,“ řekla s tím, že i tak si kantor po deseti letech vzdělávání dětí zvláštní bonus zaslouží.

Tvůrčí volno mají garantováno učitelé i v jiných zemích, někde dokonce povinně. Podle Kovářové ho u nás zavádějí už i některé soukromé a církevní školy. Ale třeba i finanční domy s takovým bonusem pracují.

Otázkou je, zda se ředitelé s výpadkem pracovních sil vypořádají. „Když jsem se o tom bavila s některými ředitelkami, říkaly, že to zvládnou a že jim to pomůže. Schopného důchodce jako náhradu prý seženou,“ popsala Kovářová.

Podle ní dokonce ředitelé uvítali, že oproti původnímu návrhu se dovolená prodlužuje z půlroku na celý rok, protože shánět dočasného učitele v průběhu školního roku na omezenou dobu je větší problém.

„Řešme příčiny”

Ministr školství Robert Plaga (ANO) nápad nezavrhl: „V principu je to věc správná, ale dnes spíš nadstavba. Dnes řešíme, že nemáme dostatek učitelů na zajištění výuky.“

I exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) má pro návrh pochopení. „Udržet se v tvůrčí profesní kondici po dobu několika desítek let je takřka nemožná mise. Start tvůrčího volna by byl možný v rozpočtu 2022. Máme čas najít shodu o podmínkách a konkrétním nastavení a ukázat, jaká je opravdová vůle napříč politickým spektrem o náročnosti učitelského povolání, a o vyhoření kantorů jen nemluvit, ale přijít s řešením,“ sdělila Právu.

Kovářová počítá s podporou nejen STAN, ale i TOP 09 a třeba také Piráti by prý nebyli proti. „Hlavně by to neměly být jen prázdniny, mělo by tam taky dojít k nějakým vzdělávacím procesům,“ řekl Právu místopředseda školského výboru Karel Rais (ANO).

Provládní komunisté byli skeptičtější: „Je nutné návrh podrobně prodiskutovat, neboť každý dobrý úmysl může být cestou do pekel. Pokud je jeho příčinou profesní únava učitele, je třeba se nejdříve zaměřit na to, co ji způsobuje. Je třeba ochránit učitele od negativních vlivů, byrokracie a nechat je hlavně učit,“ napsal Právu školský expert KSČM Ivo Pojezný.