Novinky, ČTK

Nová úprava vyhlášky snižuje povolený počet asistentů ve třídě, kde mohou dosud působit tři.

Přináší ale i jiné změny, například prodloužení doby mezi kontrolami dětí s handicapem v pedagogických poradnách. Úpravy by podle úřadu měly vést k úsporám a snížení administrativy.

Nesouhlas ombudsmanky i ministerstva práce



Plaga novelu podepsal navzdory nesouhlasu úřadu veřejné ochránkyně práv, úřadu vlády a ministerstva práce a sociálních věcí, které upozorňovaly, že změny mohou vést k nárůstu diskriminace romských žáků.

Zatímco dosud mohli v jedné třídě působit až čtyři pedagogičtí pracovníci (učitel plus tři asistenti), nově by tam měli být nanejvýš dva učitelé s jedním asistentem.

Ministerstvo školství jednalo o konečné podobě vyhlášky se zástupci různých organizací a úřadů od loňského prosince. Neshody se týkaly zejména té části novely, podle které mohou do speciálních škol chodit děti s různými druhy handicapu, a dále vypuštění článku o přednostním vzdělávání dětí v běžných školách. V konečném znění novely tyto změny nakonec zůstaly.

„Navrhovaná právní úprava žádným způsobem nemění hlavní principy, cíle a parametry zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů,” uvedlo ministerstvo v podkladech k novele.

Nadále má podle něj platit, že v zařízení pro mentálně postižené se jiní žáci nevzdělávají. Ustanovení o přednostním vzdělávání v běžných školách je i ve školském zákoně, jeho odstranění ve vyhlášce tak podle úřadu princip inkluzivního vzdělávání neohrozí.

Více asistentů? Výjimečně či ve speciálních třídách



Novela má podle MŠMT hlavně podpořit začleňování handicapovaných do kolektivu pomocí sdílení jednoho asistenta. Zatímco dosud mohli v jedné třídě působit až čtyři pedagogičtí pracovníci (učitel plus tři asistenti), nově by tam měli být nanejvýš dva učitelé s jedním asistentem.

Čtyři pedagogy, respektive více asistentů budou moct využívat nadále speciální třídy s mentálně postiženými žáky nebo spádové mateřské a základní školy v případech, kdy budou muset přijmout větší počet handicapovaných dětí.

Předepsané pomůcky či asistenti se podle novely mají financovat pouze v případech, že zatím škole chybí. To společně s úpravou proplácených částek v ceníku vyhlášky mělo vést k roční úspoře kolem 15 milionů korun, vyčíslilo ministerstvo.

Kontroly nastavení práce s dítětem by se nově mohly dělat jednou za čtyři roky, nikoli pravidelně po dvou letech, jak je nyní zvykem. Výjimkou by měli zůstat mentálně postižení a děti ve speciálních školách, jejichž kontroly by zůstaly i nadále častější.

Vyhláška o inkluzi platí od září 2016 a mimo jiné reagovala na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. V roce 2007 odsoudil Česko za to, že přeřazením několika romských dětí do takzvaných zvláštních škol porušilo jejich právo na vzdělávání a diskriminovalo je. Vyhláška se už dříve upravovala – jednou v létě 2017, poté na přelomu předloňského a loňského roku.

Co se týká dalších aktuálních změn ve školství, vláda podpořila opětovné zpřístupnění učitelské profese nepedagogům. Předměty na středních školách a na druhém stupni ZŠ mají dostat možnost učit absolventi jakéhokoli magisterského studia vysoké školy. Pedagogickou kvalifikaci (tzv. pedagogické minimum) by si museli doplnit do tří let.