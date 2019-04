Novinky, ČTK

Zhruba dvě pětiny lidí by na současném stavu víceletých gymnázií nic neměnily. Další dvě pětiny lidí by omezily počet dětí na těchto školách tak, aby byly jen pro nejnadanější.

Názor na gymnázia se mění s dosaženým vzděláním a věkem. Víceleté gymnázium plánuje pro své dítě 37 procent vysokoškolsky vzdělaných rodičů, oproti 17 procentům lidí s maturitou a 11 procentům bez maturity.

Za hodnotnější než kombinaci základní školy a čtyřletého gymnázia považují víceletá gymnázia hlavně starší lidé.

Průzkumu se zúčastnilo zhruba 1500 lidí ve věku 25 až 60 let, kteří jsou rodiči dětí ve věku od tří do 26 let.

„Přestože dominantním důvodem pro přechod dítěte na víceleté gymnázium je pro všechny rodiče očekávané zvýšení šancí přijetí na vysokou školu, je zjevné, že šance dětí jsou výrazně závislé na rodinném zázemí a vzdělání rodičů, což jednak není fér vůči dětem, ale není to ani výhodné z hlediska celé společnosti,“ okomentoval situaci ředitel vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Tomáš Habart.

Vliv na kvalitu ZŠ od 6. třídy dále?

Vysokoškolské vzdělání si pro své děti přejí dvě třetiny rodičů, kteří mají sami vysokoškolský diplom. Mezi lidmi s maturitou je to 36 procent a u rodičů bez maturity zhruba pětina.

Maturitu by si pro dítě přálo 58 procent lidí, kteří tuto zkoušku absolvovali, a 62 procent těch, kteří ji nemají.

Pokud si rodiče přejí pro své dítě vysokoškolskou dráhu a jejich potomek má výborné známky, přihlásí ho k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium v 37 procentech případů.

Zhruba pětina dětí z rodin, které si pro potomka přejí vysokou školu, pak na víceletých gymnáziích nemá takové známky. Naopak 16 procent žáků z rodin, které o vysokou školu pro dítě neusilují, má známky výborné.

Kolem 38 procent rodičů se domnívá, že kvalita základních škol se po odchodu části dětí na víceletá gymnázia zhorší. Mezi vysokoškolsky vzdělanými má tento názor 47 procent lidí.

„To může znamenat, že takzvaně ambiciózní rodiče vnímají odchod dětí na víceletá gymnázia jako faktor negativně ovlivňující kvalitu základních škol a volí pro své děti přechod na víceletá gymnázia i právě proto, aby jejich dítě nezůstalo na – domněle zhoršeném – druhém stupni základní školy,“ uvedli autoři průzkumu.

Mezi důvody, proč se rodiče nakonec pro přijímací zkoušky na víceleté gymnázium nerozhodnou, zmínili dotazovaní ohledy na dítě, neochotu vytrhávat ho z kolektivu spolužáků nebo obavy z neúspěchu či náročnosti víceletého gymnázia.

„Z výzkumu celkově vyplynulo, že 65 procent rodičů neočekává u svých dětí vyšší vzdělání než maturitní. Zároveň se potvrdilo, že víceletá gymnázia jsou preferována zdaleka nejvíce vysokoškoláky, přičemž právě v jejich rodinách iniciují přechod na víceleté gymnázium většinou rodiče,“ shrnul Habart.

Letošní jednotné přijímací zkoušky na střední školy (maturitní obory) odstartovaly v pátek 12. dubna, kdy šlo o testy na čtyřleté obory, v čemž se pokračuje i v pondělí 15. dubna. Pro víceletá gymnázia se zkouška uskuteční v úterý 16. a ve středu 17. dubna. Vedle řádných termínů ministerstvo školství pro jednotné přijímačky stanovilo také dva náhradní termíny, které budou 13. a 14. května.