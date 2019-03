Jiří Mach, Právo

Jak se po tom všem cítíte?

Úplně nádherně, pocity jsou nepopsatelné. Děkuju všem, kteří nám fandili a drželi pěsti. Byl to pohádkový den.

Díky čemu si myslíte, že jste zvítězila?

To si ještě pořád nedokážu vyhodnotit. Všichni tady byli výborní, výborně připravení, mají úžasné děti. Možná to bylo proto, že porota poznala, že co dělám, dělám s láskou.

Jak fungovala spolupráce s žáky?

To šlo úplně samo. Oni jsou úžasní. Sami mě přihlásili do soutěže a nenechali mě v tom. A dnes všem ukázali, že na to mají.

Dalo vám to něco nového?

Získala jsem spoustu zkušeností, přátel, nepopsatelné pocity štěstí, euforie, ale panovala i nervozita. Takže člověk zažije při té cestě až k tomu trůnu všechny emoce.

Pavlína Kopáčiková se svými žáky.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Jak těžké to bylo?

Příprava na finále samozřejmě zahrnovala spoustu práce navíc. Dělali jsme to po vyučování, ale vůbec nám to nevadilo. Užili jsme si to. Byla to práce celého kolektivu. Je nás 29 a i s paní asistentkou tvoříme výborný tým. To je důležité říci. A pak nám také fandila celá škola. Vacov je malá škola a žili tím úplně všichni.

Proč jste se dala na učitelství?

Vždycky jsem to chtěla dělat. Od malička. A usilovala jsem o to dlouho. Nejsem totiž pěvecký typ a kvůli tomuto nenadání jsem se nedostala. Takže jsem pracovala nejprve v družině. Až když se změnily podmínky přijímaček, tak jsem se dostala k učitelství na prvním stupni.

Jak dlouho tedy jste v oboru?

Šestnáct let.

Přicházejí na vás chmury?

Občas to na mě přijde, ale uděláte si výlet po Šumavě a můžete se vrátit k těm písemkám. A tohle ocenění mě nakoplo.

Pavlínu Kopáčikovou korunoval ministr školství Robert Plaga.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Jaké plusy a minusy ve školství vidíte?

Těší mě moji žáci a podpora jejich rodičů. Trochu nás tíží papírování. Nic jiného mě teď nenapadá.

Co platy?

To, že se zvyšují, je prima. A bylo by fajn, kdyby se prestiž kantorského povolání zvýšila.

Pozorujete na dětech, že by se měnily, jak se často polemizuje?

Myslím si, že se mění s tím, jak se mění celý svět. Jdou hodně s moderní technologií, ale v jádru jsou pořád stejné: zvídavé, hravé a zajímají se o to, co se kolem nich děje. To jen my na ně asi nahlížíme trošičku jinak.

Kdybyste mohla něco rychle změnit, co by to bylo?

Jednak bych přála všem, aby byli zdraví. A kdybych mohla něco změnit ve škole, tak abychom příští týden vůbec neučili a jen slavili.