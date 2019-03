Novinky, ČTK

Nejnižší platy pobírají učitelé v mateřských školách s měsíčním průměrem 30 021 korun. Plat jejich kolegů na středních a vyšších odborných školách překonal loni 37 tisíc korun měsíčně. Nejvíce vydělávají pedagogové na vyšších odborných školách. Jejich průměrný plat loni dosáhl zhruba 37 400 Kč.

Platy učitelů vzrostly naposledy letos v lednu o 15 procent – o 10 v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. Jak se toto navýšení promítlo do průměrných platů, zatím není jasné.

Na středních školách brali loni kantoři v průměru 37 037. Výdělky učitelů na základních školách a konzervatořích přesáhly 36 tisíc měsíčně.

V roce 2021 až 46 tisíc?



Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy učitelů vzrostou do roku 2021 na 150 procent úrovně z roku 2017. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by tak učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně 46 000 korun.

Jak se letošní navýšení promítlo do průměrných platů kantorů, zatím není jasné. Přesnější údaje o jejich výši na začátku tohoto roku bude mít ministerstvo podle informací tiskového oddělení zřejmě v květnu. Předchozí navýšení se konalo v listopadu 2017, a to rovněž o 15 procent.

Další zvýšení plánuje vláda od ledna příštího roku. Dle jejího záměru by to mělo být opět o 15 procent, přičemž by se růst rozdělil půl na půl mezi tarif a odměny.