Místo nálezů nese jméno Qingjiang (Čching-ťiang) biota (biota je soubor veškerého rostlinného a živočišného života určité oblasti – pozn. red.). Rozprostírá se nedaleko obce Ťin-jang-kchou, konkrétně v břidlicovém podloží u břehů řeky Tan-šuej poblíž jejího ústí do většího toku Čching-ťiang.

Z více než 20 tisíc nalezených exemplářů dosud odborníci analyzovali 4351 vzorků – včetně červů, medúz, sasanek a řas. Něco takového prý ještě neviděli. Zahrnuje to nejméně stovku druhů mnohobuněčných živočichů a osm druhů řas. Více než polovina z toho všeho byla vědcům dosud neznáma.

