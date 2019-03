Novinky, ČTK

„V situaci, kdy v produkci oxidu uhličitého na obyvatele stále patříme mezi největší světové znečišťovatele, se nemůžeme tvářit, že se nás problém změny klimatu netýká,” uvedli vědci v prohlášení, které inicioval fyzikální chemik Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.

Dokument pokračuje sdělením, že „jen rychlým naplňováním konkrétních kroků, týkajících se například útlumu těžby a spalování uhlí, jakož i péče o zemědělskou půdu, lesy, vodu v krajině a dalších aspektů klimatické adaptace, se nám může podařit předat zemi dalším generacím tak, abychom stávkujícím středoškolákům a jejich vrstevníkům zcela nezkazili budoucnost”.

V průběhu 12 let je třeba snížit celosvětové emise CO2 o téměř 60 procent, jinak oteplení překročí hranici 1,5 °C a riziko rozsáhlých nevratných změn se výrazně zvýší. Alexander Ač, klimatolog

Klimatolog Alexander Ač soudí, že změnám klimatu nepřikládá svět náležitý význam a dosavadní snahy o řešení jsou nedostatečné. „Proto považují aktivní přístup mladých lidí za zcela legitimní,” konstatoval.

Přihlásilo se přes 2500 českých středoškoláků

I studenti si myslí, že reakce politiků na vědecká varování neodpovídají závažnosti situace. Příkladem může být prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny či neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou.

Stát podle nich investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu místo do čistých zdrojů energie. Odkazují se na zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN z loňského podzimu, podle které do dvanácti let hrozí planetě ekologický kolaps. Vyzývají proto politiky, aby ihned provedli potřebné kroky ke snížení emisí.

V Česku se k iniciativě přidala nejprve trojice středoškoláků z Prahy a Brna, postupně se začali přidávat studenti z Ostravy, Olomouce, Liberce a dalších měst. Páteční stávka v několika městech nebude mít jednotnou podobu, závisí na zúčastněných, zda zvolí shromáždění, pochod nebo jinou formu protestu. Zatím se k protestu přihlásilo přes 2500 českých středoškoláků.

Celosvětové stávky jsou inspirovány protestní akcí Grety Thunbergové, která se v srpnu loňského roku rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a vyžadovala po vládě snížení emisí. Po švédských všeobecných volbách pokračovala ve stávkách každý pátek.