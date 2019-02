mcm, Právo

Odhalil to důkladný průzkum kosterních pozůstatků, který zároveň vyloučil, že by během více než sta let od objevu mohlo dojít k záměně ostatků. K prokázání pohlaví pohřbeného jedince využili vědci zejména genetiku, tedy průzkum DNA.

Skvělá výbava ukazovala, že hrob patřil jedinci s vysokým statusem. Kromě zbytků propracovaného odění se v něm našel meč, sekera, šípy, bojový nůž, dvě kopí a dva oštěpy. Ženu pohřbili i se dvěma koni, což jen dále potvrzovalo její vysoké postavení. V hrobě se našla také herní deska a herní kameny.

Researchers confirm Viking warrior found in grave was actually a woman https://t.co/kAcHCFYCLy — Clymer Museum (@MuseumClymer) 24. února 2019

„Podle našeho názoru byl Bj. 581 hrobem ženy, která žila jako profesionální bojovnice, a tak ji také pohřbili,“ tvrdí autoři studie.

Herní sady bývají podle vědců spojovány s vikingskými vojenskými vůdci, protože se často nacházejí v pohřebních lodích.