Novinky, ČTK

Podle ČSI se zavedením povinného předškolního vzdělávání (poslední rok školky před nástupem na ZŠ) významně nezvýšil počet pětiletých dětí v mateřských školách.

Rodiče totiž prý často nemají dostatek informací o přínosech předškolního vzdělávání a nemají tak k instituci důvěru. Pomoci by podle nich měl speciální pracovník, který zajistí práci s dětmi a komunikaci s rodiči.

Školky nemají peníze na asistenty



Nadace OSF upozornila na důležitost romské asistentky v Ostravě, která by mohla zvýšit povinnou předškolní docházku.

„Romská asistentka zná místní prostředí a životní situaci rodin, může tak poskytovat vhled i ostatním pracovníkům mateřské školy. S rodiči aktivně komunikuje a má prostor se jim individuálně věnovat,” řekla Marie Palečková z nadace. V současnosti ale mateřské školy nemají na tuto pozici peníze.

V Česku absolvovalo předškolní vzdělávání v roce 2016 pouze 34 procent romských dětí ve věku od čtyř do šesti let, zatímco u celkové populace to bylo přibližně 86 procent. Vláda proto zavedla od září 2017 bezplatný povinný rok předškolního vzdělávání pro děti ve věku pěti let.