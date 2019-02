Novinky, ČTK

Zmrazený vzorek se před rozmrazením rok skladoval. Odevzdal jej veterinář, který monitoruje nezdravě vypadajícího tuleně leopardího (Hydrurga leptonyx) na jedné z pláží novozélandského Jižního ostrova.

Je znepokojující, že tato úžasná antarktická zvířata v sobě mají plasty. Jodia Warrenová

„Na to, kde se zařízení našlo, je v dobrém stavu," komentoval nález výzkumný ústav National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) v novozélandském Aucklandu.

Vědci USB disk nejprve několik týdnů sušili. „Je velmi znepokojující, že tato úžasná antarktická zvířata v sobě mají plasty jako v tomto případě,“ uvedla dobrovolnice Jodia Warrenová.

Majitel záhadného paměťového klíče zůstává neznámý, ústav NIWA se jej pokouší najít.