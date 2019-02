fš, Novinky, ČTK

Zvýšení počtu vyučovacích hodin matematiky a zároveň i zachování možnosti volby dobrovolné obtížnější zkoušky z tohoto předmětu u státních maturit doporučil ministerstvu výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF).

Vyšší počet matematických hodin, zejména od druhého stupně základní školy, by podle něj přispěl k větší úspěšnosti u maturity z matematiky, která by se nejpozději od školního roku 2021/2022 měla stát povinnou na téměř všech maturitních oborech. [celá zpráva]

Matematiku si loni vybralo 23,4 procenta maturantů a z didaktického testu u státní maturity propadlo 22,3 procenta z nich. [celá zpráva]

Na úkor jiných předmětů



Podle mluvčí školského resortu Anety Lednové se o možnosti navýšení minima matematických hodin na základní škole diskutuje v souvislosti s přípravou úprav rámcových vzdělávacích programů (RVP), které určují obsah vzdělávání.

Upozornila, že ředitelé mohou počet hodin matematiky v učebních plánech zvýšit již nyní a plošné opatření ve prospěch matematiky by se muselo udělat na úkor některého z dalších vyučovacích předmětů.

„Kromě toho možnost procvičování není závislá jen na počtu hodin v učebním plánu, ale také na rozložení obsahu učiva, používaných metodách a zkušenosti učitele – to vše již dnes je v kompetenci školy,” zdůraznila.

Podle JČMF by děti měly mít například mezi šestou a devátou třídou ZŠ hodinu matematiky každý den v týdnu ve všech ročnících, zatímco nyní ji většinou mají maximálně čtyřikrát v týdnu.

Všichni středoškoláci, kterých se bude týkat povinná maturita z matematiky, dostatečnou časovou dotaci jejích hodin už mají. Aneta Lednová, tisková mluvčí MŠMT

Ve středoškolských maturitních oborech by se pak měl srovnat počet hodin matematiky s češtinou a cizím jazykem.

„Opatřeními ministra a ministryně byl již v roce 2016 navýšen počet hodin matematiky v RVP těch oborů vzdělání, jejichž žáci budou povinně maturovat z matematiky, na minimální počet hodin 10 (týdně – pozn. red.) za studium, který odpovídá znalostem dle katalogu požadavků k maturitní zkoušce z matematiky,” upřesnila Lednová pro Novinky.

„Všichni žáci středních škol, kterých se tato povinnost bude týkat, dostatečnou časovou dotaci hodin matematiky tedy již mají. Je na rozhodnutí ředitele školy, zda ve školním vzdělávacím programu minimální počet hodin ponechá, nebo navýší,” dodala.

Více úrovní maturity?

MŠMT podle své mluvčí rovněž ještě zvažuje, zda bude chtít vedle povinné maturity z matematiky umožnit zájemcům i nadále maturovat z nepovinné náročnější zkoušky Matematika+.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) nedávno uvedl, že chce do konce února představit novelu zákona, která by měla státní část maturity omezit na didaktické testy.

Cílem státní maturity by podle něj mělo být ověření minima znalostí, které by měl zvládnout každý absolvent středního vzdělání s maturitou. Odlišnosti v jednotlivých oborech a školách by se pak měly zohledňovat ve školní neboli takzvané profilové části zkoušky.

Odborníci se vesměs shodují, že jedna úroveň maturity nemůže vyhovovat všem. Z údajů Cermatu vyplývá, že zatímco na gymnáziích neuspěl v minulých letech jeden žák z 500, mezi učni to byl jeden z deseti a v nástavbovém studiu jeden z osmi. Někteří se proto domnívají, že by na učilištích byla vhodnější mistrovská zkouška.