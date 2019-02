Bohumír Žídek, Novinky

„Myslel jsem si, že se za rok dostaneme blíže k vymýcení dětské obrny, než se nám povedlo. Bohužel v roce 2018 bylo zaznamenáno více případů než v roce 2017,“ uvedl zakladatel Microsoftu Bill Gates, který zároveň spoluzaložil Nadaci Billa a Mellindy Gatesových, jež se angažuje v boji proti závažným chorobám.

„Podcenil jsem, jak obtížné bude očkovat děti v oblastech, kde panuje politické násilí a válka. Rodiny se stěhují, aby utekly před boji, což ztěžuje evidenci dětí a naši schopnost zajistit, aby dostaly všechny dávky vakcíny,“ dodal Gates.

Případy dětské obrny byly v posledním roce zaznamenány v Afghánistánu a Pákistánu, kde je aktivní hnutí Tálibán. To kromě politického násilí šíří také konspirační teorie, podle nichž jsou vakcíny nástrojem sterilizace muslimů. I to ztěžuje snahu dětskou obrnu definitivně vymýtit.

Malárie

Velké nebezpečí stále představuje malárie. Jako účinná prevence se ukázaly speciální lůžkové moskytiéry napuštěné insekticidem. Nadace zabývající se bojem s touto nemocí se proto snaží používání moskytiér v postižených oblastech co nejvíce rozšířit. V roce 2010 mělo alespoň jednu lůžkovou moskytiéru 50 procent ohrožených domácností, v roce 2016 to bylo již 80 procent.

Globální úmrtnost dětí do 5 let

Počet úmrtí na malárii byl v roce 2015 odhadován na 438 tisíc, což představuje pokles o 52 procent oproti roku 2000, kdy odhadovaný počet úmrtí dosahoval 839 tisíc. I na tuto nemoc umírají především děti.

Dětská úmrtnost a proočkovanost

Dětská proočkovanost v posledních letech se globálně drží na 85 procentech. Úmrtnost dětí mladších pěti let mezi lety 1990 až 2017 globálně klesla téměř o 60 procent. V roce 1990 šlo o 93,2 úmrtí na 1000 narozených děti, o 27 let později vycházelo na 1000 narozených dětí do pěti let 39,1 úmrtí.

Více než na malárii či AIDS přitom děti v nejchudších zemích umírají z hlediska Evropana na banální choroby – na zápal plic a průjem. Podle aktuálních odhadů stál průjem v roce 2015 za smrtí 499 tisíc dětí. Ještě v roce 2010 přitom Světová zdravotnická organizace (WHO) hovořila o 751 tisících úmrtí, což bylo navíc o 359 tisíc úmrtí méně než v roce 2000.

U zápalu plic mezi lety 2000 až 2010 došlo k poklesu úmrtí dětí do pěti let o 451 tisíc na 1,071 milionu. Do roku 2016 se počet obětí zápalu plic mladších 5 let snížil na 880 tisíc.

Vymýcené nemoci

Zatímco dětská obrna patří k nemocem, k jejichž vymýcení jsme se již výrazně přiblížili, u jiné smrtelné nemoci se to již podařilo. V roce 1979 byly za vymýcené prohlášeny pravé neštovice. Odhaduje se, že ve 20. století na tuto nemoc zemřelo až 500 milionů lidí.

Ani v tomto případě však není ještě zcela vyhráno. Vzhledem k tomu, že některé kmeny jsou uchovávány v laboratořích, objevily se obavy, že by se mohly dostat do nepovolaných rukou a být použity jako biologické zbraně.

Ve 21. století si lidstvo znovu připomnělo, že je s to vymýtit nemoci, i když se to netýkalo choroby, která primárně napadá lidi. V říjnu 2010 Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) prohlásila za vymýcený mor skotu. Na nemoc přitom umíralo až 90 procent napadených zvířat.

Příspěvky vědců k záchraně lidských životů Vědec Objev Počet zachráněných životů Abel Wolman a Linn Enslow Chlorování vody 177 milionů Willam Foege Postup vymýcení pravých neštovic 131 milionů Maurice Hilleman 8 ze 14 doporučených vakcín 129 milionů John Enders Očkování proti spalničkám 120 milionů Howard Florey Penicilin 82 milionů Gastom Ramon Očkování proti tetanu a záškrtu 60 milionů David Nalin Rehydratační roztok 54 milionů Paul Ehrlich Antitoxin proti tetanu a záškrtu 42 milionů Andreas Grüntzig Angioplastika 15 milionů Grace Elderlingová a Pearl Kendricková Vakcína proti černému kašli 14 milionů Gertrude Elionová Racionální návrh léčiv 5 milionů Zdroj: Steven Pinker – Enlightenment Now

Drakunkulóza

Lidstvu se daří v boji i s nemocemi, které nejsou smrtelné. Drakunkulóza, kterou způsobuje parazit vlasovec medinský, v roce 2018 prodělalo jen 28 lidí. Ještě v roce 1989 jí trpělo téměř 900 tisíc lidí.

Nákaza drakunkulózou se šíří prostřednictvím pitné vody. Člověk se nakazí, pokud se napije vody obsahující korýše napadené infekčními larvami vlasovce. Larvy následně proniknou ze střev do dutiny břišní, kde dojde k oplodnění samičky a uhynutí samečka. Samička se potom přesune pod kůži v nohách, kde vznikne bolestivý vřed a člověk pociťuje nepříjemné pálení. Přirozená reakce je ulevit si od pálení ponořením končetiny do vody. V tu chvíli však vřed praskne a samička do vody uvolní další larvy a cyklus nákazy začíná od začátku.

Proto se centrum založené někdejším americkým prezidentem Jimmy Carterem snaží lidi vzdělávat, aby věděli, že si musí nechat červa zpod kůže odstranit lékařem a musí se vyvarovat styku se zdroji vody. To se poměrně daří, ale zcela nákazu vymýtit se zatím nepovedlo.