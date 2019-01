fš, per, hh, Novinky, Právo

Zatmění Měsíce vzniká při průchodu našeho kosmického souseda zemským stínem. „Měsíc během zatmění ale z oblohy zcela nezmizí, neboť se na jeho povrch budou promítat odstíny pozemských červánků,“ vysvětlil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Tyrkysový jev a superúplněk



Úplné zatmění bude možné pozorovat brzy ráno mezi 5:41 a 6:43. Do zemského stínu láme vzdušný obal Země sluneční světlo, Měsíc tak získá naoranžovělou, cihlově červenou nebo nahnědlou barvu.

To by podle Suchana mohlo být zejména na začátku a před koncem úkazu doplněno i slabým tyrkysovým nádechem na okraji. Jde o tzv. tyrkysový jev, kdy se na světlý okraj Měsíce promítá světlo, které prochází zemským ozonem – k načervenalému zbarvení se tedy přidává namodralý nádech. Jev popsal poprvé v roce 2007 klimatolog Richard Keen z Univerzity v Coloradu.

Simulační snímek oblohy během závěru měsíčního zatmění 21. ledna 2019 poblíž jasných hvězd v Blížencích a hvězdokupy Jesličky v Raku.

FOTO: Petr Horálek/EAI

Na nebi bychom tak mohli pozorovat vskutku pestrobarevný úplněk, navíc přímo „superúplněk” – tak označujeme situaci, kdy se sejdou dvě okolnosti: Měsíc je v úplňku a zároveň je na své eliptické dráze kolem Země v nejbližším bodě, tedy k Zemi nejblíže. „Na obloze tak má větší úhlový průměr a také více svítí,” řekl Suchan Novinkám.

V pondělí už krátce po 4:15 hodin bude očima patrné, jako by byl Měsíc z levého horního okraje neobvykle tmavší. V té době již bude probíhat polostínové zatmění a Měsíc se bude pomalu přibližovat k neostré hranici plného zemského stínu.

Částečné zatmění začne ve 4:34, kdy se Měsíc začne ponořovat do zemského stínu. V té době bude nad jihovýchodem vycházet jasná dvojice planet Venuše a Jupiter.

Úplné zatmění skončí v 6:43 ve výšce necelých deset stupňů nad obzorem. V té době již začne pozvolna svítat. Měsíc bude v prvních minutách po konci úplného zatmění vypadat, jako by měl shora jasnou „polární čepičku“. Další hodinu bude pomalu vystupovat ze stínu a klesat k obzoru, krátce před osmou ranní zapadne. Bude to prakticky za východu Slunce.

Průběh zatmění v ČR: začátek polostínového zatmění * 3 hod 36 min 30 s SEČ začátek částečného zatmění 4 hod 33 min 54 s SEČ začátek úplného zatmění 5 hod 41 min 17 s SEČ maximální fáze zatmění 6 hod 12 min 12 s SEČ konec úplného zatmění 6 hod 43 min 16 s SEČ konec částečného zatmění 7 hod 50 min 39 s SEČ západ Měsíce (Praha) 7 hod 58 min SEČ * tato fáze není očima pozorovatelná

Konkrétně v Praze zapadne Měsíc osm minut po konci částečného zatmění, který nastane v 7:50. Na jiných místech České republiky se čas západu liší v minutách.

Stojí za to si přivstat

Co se týká podmínek pro sledování zatmění Měsíce v pondělí ráno, oblačnosti bude v noci na pondělí ubývat a ve druhé polovině bude na většině území převážně jasná obloha. Její tmavost ovlivňuje aktuální stav znečištění atmosféry.

„Pouze ojediněle se může tvořit nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Ty vypočítávají numerické modely na jižní Moravu a do Jihočeského kraje, místy na Plzeňsko. Jinak by měla být viditelnost velmi dobrá a stojí za to si přivstat,” napsala Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Upozornila jen, že sice bude jasno, ale chladno: nejnižší ranní teploty budou klesat k -5 až -9 °C, v horských oblastech bude až -15 °C, v mrazivých kotlinách až -20 stupňů.

Jen čtyřikrát do roka

Teoreticky by k úkazu mělo dojít pokaždé, kdy je Měsíc v úplňku a nachází se v té chvíli přesně na opačné straně oblohy než Slunce.

Zatmění Měsíce 27. července 2018

FOTO: Novinky

Do roka však nastanou maximálně čtyři měsíční zatmění, počítáme-li i nevýrazná polostínová. Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněná o přibližně pět stupňů a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti luny kruhovou plochu o úhlovém průměru jen jeden a půl stupně. Měsíc proto zemský stín častěji mine a k žádnému zatmění nedojde.

Další zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka nastane již letos, v noci ze 16. na 17. července. Bude velmi výrazné, avšak částečné. Na úplné zatmění si budeme muset počkat více než šest a půl roku, do 7. září 2025.