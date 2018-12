Václav Pergl, Právo

Kurzy U3V nabízejí v Česku veřejné vysoké školy a jejich různé fakulty či ústavy. Do kurzů se mohou přihlásit zejména lidé v důchodovém věku. „Naprosto preferovaná skupina je 55 let a více,“ řekl Prokop. Kolem 60 procent lidí v kurzech jsou podle něj šedesátníci a sedmdesátníci.

„Jsou samozřejmě i tací, kteří se účastní i deset let a už jsou na hranici devadesátky,“ podotkl. Kolem 80 procent zapsaných v kurzech jsou ženy.

Zlepšení paměti a snížení rizika demence



Počet seniorů, kteří chodí na univerzitu třetího věku, se od roku 2011 podle Prokopa zvýšil přibližně ze 33 000 na současných zhruba 57 000. Z pohledu lékařů je to výborné, protože si tak neustále procvičují paměť a oddalují možnou demenci. Je to ale stále malý podíl z celkového počtu kolem 1,6 milionu lidí starších 60 let.

Kromě počítačových kurzů nabízejí velké množství výuky s různým zaměřením – historie, archeologie, astronomie či humanitní vědy. Velký boom je u cizích jazyků, hlavně angličtiny.

Prokop uvedl, že kurzy U3V často přispívají ke zlepšení kvality života seniorů, kterých v důsledku demografického vývoje ve společnosti přibývá. Asociace otevírá kurzy i v dalších městech, tak aby je senioři měli blíž a nemuseli za nimi tolik dojíždět.

Zaměřit se ale chce i na nové formy výuky na internetu, tedy takzvané e-learningové kurzy. Studenti by tak nemuseli pravidelně jezdit do instituce, která výuku pořádá.

Certifikát, nikoli VŠ diplom



Kurzy univerzit třetího věku trvají obvykle čtyři až šest semestrů, tedy dva až tři roky. Konají se zpravidla jednou za dva týdny, a to formou přednášek a cvičení.

Na konci kurzu se neskládají zkoušky, ale po každém semestru většinou účastníci musí připravit nějakou písemnou práci či prezentaci. Po absolvování dostanou certifikát, který ovšem není potvrzením o získání vysokoškolského vzdělání.

Kurzy se financují z více zdrojů. Účastníci většinou zaplatí kolem 500 Kč za semestr. Další peníze putují z rozpočtu ministerstva školství pro vysoké školy a částí přispívají i samotné univerzity, kde se kurzy konají.