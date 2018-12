Novinky, ČTK

Musk zdůraznil, že tunel vyhloubený pod losangeleskou čtvrtí Hawthorne, který zatím měří 3,2 kilometru, se bude ještě upravovat. Nachází se v hloubce zhruba devět metrů a hosté do něj vjeli elektromobilem Muskovy firmy Tesla. Auto do úzkého tunelu svezl speciální výtah. Účastníci testu popsali, jak řidič po rozsvícení zeleného světla prudce zrychlil a cestující si připadali jako na diskotéce nebo ve vesmírné lodi. Vůz při jízdě kodrcal, jednomu z cestujících se udělalo nevolno a jiný křičel, jako by byl na horské dráze.

Elektromobil Tesla s účastníky testovací jízdy superrychlým tunelem čeká na zelené světlo, aby mohl vyrazit.

FOTO: Robyn Beck, ČTK/AP

„Mám to. Řekl jsem si, tohle sakra bude fungovat,“ prohlásil Musk před reportéry. Kodrcání bylo podle něj způsobeno tím, že před testovací jízdou „tak nějak došel čas“. Musk zdůraznil, že jde pouze o prototyp a že jízda v konečné verzi tunelu bude plynulá.

Zatím jen šedesátkou

Testovací jízda byla výrazně pomalejší, než se očekává ve finále. Zatímco nyní jel vůz rychlostí asi 64 kilometrů za hodinu, v konečné verzi tunelu by se mělo podle plánu jezdit rychlostí až 241 kilometrů za hodinu. Přesto byla ale cesta výrazně rychlejší než po běžné silnici, a to i mimo dopravní špičku, píše AP.

Miliardář Elon Musk při představování tunelu pro superrychlou jízdu.

FOTO: Robyn Beck, ČTK/AP

Musk zároveň oznámil, že opustil původní plán umístění aut na speciální platformy. Místo toho navrhl postranní kola, která pomohou vozu držet při vysoké rychlosti v tunelu stabilitu. Cena těchto kol se bude pohybovat kolem 200 až 300 dolarů pro celé auto.

Spíš podzemní dálnice než metro

Musk před dvěma roky na Twitteru oznámil, že ho „dopravní provoz dovádí k šílenství“, a postaví proto tunel. Následně založil společnost The Boring Company, která začala tunel hloubit.

Elektromobil Tesla v tunelu pro superrychlou jízdu při testu pro hosty.

FOTO: Robyn Beck, ČTK/AP

U příležitosti testovací jízdy Musk poprvé popsal, jak funguje systém dopravy, kterému dal jméno „loop“. Autonomní vozidla a elektromobily by podle něj ve světových metropolích mohly být pomocí výtahů spuštěny do tunelů. Několik autonomních vozidel by v tunelech bylo k dispozici pro chodce a cyklisty. V tunelech by se pak všechny vozy mohly pohybovat svou maximální rychlostí. „Je to spíš podzemní dálnice než metro,“ řekl Musk.

Elektromobil Tesla po projetí tunelem určeným pro superrychlou jízdu.

FOTO: Robyn Beck, ČTK/AP

Podle agentury AP nicméně nejde o vysokorychlostní přepravu osob za využití technologie nazývané hyperloop (česky hypersmyčka), kterou Musk rovněž propaguje a která by měla umožnit cestovat rychlostí více než 1200 kilometrů za hodinu. Tento systém počítá s pohybem přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely.