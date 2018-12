Pacient vykašlal krevní sraženinu ve tvaru průdušek

Takřka neporušenou sraženinu, která přesně vyplnila část bronchiálního stromu jeho pravé plíce, vykašlal pacient, kterého přijali se zástavou srdce ve fakultní nemocnici kalifornské univerzity v San Francisku. Fotku unikátní sraženiny zveřejnil minulý týden odborný časopis The New England Journal of Medicine.