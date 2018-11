rm, ČTK, BBC, Právo

Ačkoli si Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) pochvaluje, že mise za 850 milionů dolarů (19,4 mld. Kč) probíhala až dosud hladce, okolo pondělní osmé hodiny večerní našeho času budou v řídicím středisku nervy pořádně pracovat.

„V minulosti jsme to už dokázali, ale přistávání na Marsu je mimořádně obtížné,“ řekl serveru Space.com Rob Manning z Laboratoře tryskových motorů v kalifornské Pasadeně.

„Od průniku vrchními vrstvami atmosféry až po dosednutí je třeba bezchybně provést tisíce kroků. Jen to zaručí úspěch mise,“ přiblížil úkol. Atmosféra Marsu je daleko řidší než na Zemi a manévr komplikuje nedostatek odporu.

Nejtěžší úsek cesty

Prvním kritickým krokem bude oddělení kapsle se sondou od raketového pohonu. Tento manévr začne sedm minut před dotekem marsovské atmosféry – pokud vše půjde podle plánu. Korekce letu musí být absolutně přesná, aby sonda zahájila sestup pod 12stupňovým úhlem.

Animace sondy InSight na Marsu

FOTO: Nasa, Reuters

„Prudší klesání by kapsli rozžhavilo a rozbila by se o povrch. Při mírnějším náklonu by se odrazila od atmosféry,“ říká Manning.

Poté se sonda rozžhaví na tisíc stupňů Celsia, což je dost na roztavení ušlechtilé oceli. Ve dvou minutách letu pak InSight zbrzdí z 20 900 km/h na 1600 km/h. Asi 16 kilometrů nad povrchem vypustí kapsle nadzvukový padák. Jakmile bude venku, pyropatrony odpálí tepelný štít. O deset vteřin později další tři miniexploze aktivují přistávací nohy sondy.

Pouhých 1,6 kilometru nad povrchem sonda opustí kapsli a zažehnou se sestupové motory. Hlavní je uniknout z dosahu rotujícího padáku a kapsle. Poslední fází je přistání v marsovské oblasti Elysium Planitia, tedy na „Rajské pláni“.

„Motory musejí zhasnout v okamžiku dosednutí, jinak InSight zvrhnou na záda,“ varuje Manning.

Pod povrch rudé planety

Pak nastane na Zemi nervózní čekání na „první telefonát domů“. V rozmezí sedmi minut vyšle InSight na dvou frekvencích jednoduchou zprávu, na důkladné poselství a tím i definitivní potvrzení úspěchu však budou vědci čekat několik hodin.

Aparát, který je určen k seizmickému výzkumu Marsu, se na vesmírnou pouť vydal letos 5. května. Robotická mise InSight je vůbec prvním pokusem prostudovat geologii Marsu. Geologický průzkum planet mimo Zemi zatím neproběhl. „Půjde o první proklepnutí Marsu za 4,5 miliardy let jeho existence,“ napsala na webu NASA.

Všechny dosavadní mise bádaly pouze na povrchu rudé planety. Stacionární robotický modul je vybaven také zařízením včetně senzorů, jímž se bude měřit tepelný tok v planetární kůře či zaznamenávat pomocí superpřesných seizmometrů „marsotřesení“, pokud tedy existuje.