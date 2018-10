Okapi ve Dvoře Králové

S chovem okapi začal dvorský safari park v roce 2004, kdy tam dorazil samec Deto. Později získal pár, který se úspěšně rozmnožil v roce 2008. Prvním přírůstkem se stal samec Ewango. Kromě tohoto samce putovala všechna zvířata v průběhu let do jiných evropských zoo. Nyní, po loňském po příjezdu samice Qiry, má dvorská zahrada šanci obnovit znovu chov těchto kopytníků. Ewango a Qira by měli být poprvé spojeni během roku 2019.