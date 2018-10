Univerzita Karlova hlásí nárůst zájmu o cizojazyčné studium

Na pražské Univerzitě Karlově (UK) se hlásí čím dál víc uchazečů do cizojazyčných programů. Ač se počet přijatých ke studiu v cizím jazyce výrazně nemění, zájem o tyto programy vzrostl za posledních pět let více než dvojnásobně. Mezi posluchači, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a mohou začít studovat, se zvýšil počet Němců, Britů či Norů. Oznámila to prorektorka UK Milena Králíčková.