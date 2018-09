Zoe nebyla ve škole od svých dvanácti. Jak říká její matka, před čtyřmi lety zašla k doktorovi, protože „ji trochu bolelo v krku“. Pak se z toho ale vyklubala ME čili myalgická encefalomyelitida, často označovaná jako chronický únavový syndrom.

Porucha oslabuje nervový i imunitní systém a kvůli ní nechodí Zoe do školy. Učí se však dál. Dlouho jí pomáhal jen internetový učitel.

"The small, cute robot, made by start-up No Isolation, sits in the classroom and live streams video and audio back to Zoe's tablet or smartphone at home. She can speak through the robot and take part in lessons, also controlling where AV1 is looking." https://t.co/elCnTD66nY