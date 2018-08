Většina budoucích vysokoškoláků chce při škole pracovat, ukázal výzkum

Jací jsou dnešní středoškoláci? Jsou motivováni k dalšímu studiu? Co od studia očekávají, jaké hodnoty jsou pro ně důležité a na co by se měly univerzity připravit? Výzkumný tým z katedry sociologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni nejen na tyto otázky hledal odpověď. Jedním z hlavních zjištění je, že 86 procent středoškoláků, kteří mají v úmyslu studovat na VŠ, chce při studiu pracovat.