Na olomoucké univerzitě se mohou středoškoláci v létě vzdělávat v diplomacii

Zvýšit povědomí o mezinárodním politickém dění a roli České republiky ve světovém kontextu - to jsou cíle Letní školy diplomacie, která se uskuteční od 27. do 31. srpna na Univerzitě Palackého (UP) v Olomouci. Speciální možnost týdenního studia, které je určeno středoškolákům ve věku 16 až 19 let, pořádají katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty UP a ministerstvo zahraničí. Zájemci se mohou hlásit do 30. června.