luk, Novinky

„Zničené zdraví doprovázejí významné ekonomické dopady, zejména výdaje ve zdravotnictví, na vymáhání práva, ztráty na produktivitě a další přímé a nepřímé náklady - třeba i škody způsobené ostatním,“ uvedli vědci v článku pro časopis Addiction.

V průměru je kouření zodpovědné za 110,7 úmrtí na 100 tisíc lidí. Ve stejně velkém vzorku je pak alkohol zodpovědný za 33 úmrtí a ilegální drogy za 6,9.

Kouří každý sedmý



Téměř jeden ze sedmi lidí (15,2 %) podle výsledků studie pravidelně kouří tabák a více než jeden z pěti dospělých přiznává alespoň jednu těžkou opilost během posledních 30 dnů. Statisticky jsou největší kuřáci a pijani Evropané. Nejoblíbenější drogu, konopí, užíval v průměru jen asi jeden z dvaceti lidí.

„Dopady užívání nelegálních drog se momentálně nedají s dopady drog legálních vůbec srovnávat,“ řekl pro britský deník The Independent Robert West, jeden z vědců z University College v Londýně. „Pokud chceme, aby tabák a alkohol zabíjely méně lidí než doposud, musíme se zaměřit na to, do jaké míry jsou mezi lidmi vnímány jako neškodné a přijatelné.“