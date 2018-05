fš, Novinky

Cílem MBA programu je poskytovat vzdělání v tématech souvisejících s ekonomikou a řízením zdravotnictví - patří sem poskytování zdravotních služeb, národní modely zdravotní péče, řízení nemocnic, zdravotní pojištění a léková politika.

Program se zaměřuje na zdravotnický management s důrazem na podnikání, inovace a rozvoj osobnostních dovedností. Důraz se bude klást na aplikaci poznatků v praxi.

Reputace ekonomie na FSV

„Je to náš první MBA program a Institut ekonomických studií FSV si k němu vybral velmi kvalitní domácí i zahraniční partnery. Zároveň nás velmi těší, že reputace ekonomie na naší fakultě je taková, že když Advance Institute a MCI v Innsbrucku hledaly partnera pro svůj další rozvoj, obrátili se odborníci na kolegy z Institutu ekonomických studií. Pro fakultu je to možnost rozvoje dalších úrovní vzdělávání,“ okomentovala to pro Novinky děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová.

Za fakultu se na výuce budou podílet právě odborníci ze zmíněného ekonomického institutu. Ti hodlají využít svých kompetencí v oblasti kvantitativní analýzy zdravotního sektoru a v oblasti finanční analýzy podniků. Dále pak zkušenosti a znalosti, které rozvíjejí v oblasti zdravotní ekonomie díky své několikaleté účasti v Centru zdravotní ekonomie a managementu na Univerzitě Karlově.

Podpisu smlouvy byli přítomni děkanka Němcová Tejkalová, ředitel Institutu ekonomických studií FSV Martin Gregor, rektor MCI Andreass Altmann a řídící partner AI Pavel Hroboň.