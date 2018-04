Novinky

Do domácí péče hocha propustili čtyři týdny po operaci. Při ní lékaři během deseti hodin transplantovali chlapci dvě ledviny, játra, slinivku a kus střev.

„Je to něco velmi výjimečného, protože potřeboval játra a střeva stejně jako ledvinu, takže jsme to museli hodně plánovat. Není to nic, co děláme rutinně, není to něco, s čím by měla většina center zkušenosti,“ pravil nejmenovaný lékař z nemocnice. Jednalo se prý o první tak složitou operaci za dvacet let.

„Šťastně,“ odpověděl malý pacient, který si zrovna hrál s kostkami lega, reportérovi na dotaz, jak se cítí.

„Není, jak bych mohla vyjádřit svou vděčnost. Tím myslím, že můžete říct děkuji vám, ale to by nestačilo. Neexistuje dost slov, jimiž by se dalo vyjádřit, jak jsem vděčná,” řekla chlapcova matka Katie Freestonová.

„Během osmi let nebyl schopen polykat a jíst, takže je docela neuvěřitelné, že toho žádá tolik (k jídlu). Vzal to hopem. Mysleli jsme si, že bude potřeba mu to ukázat a učit ho to, ale on se snaží. Je velmi rád, když může říkat: Mami, mami, koukej jak jím,” dodala.

Čtyři ledviny, dvě slinivky



Malý Jay trpěl anémií a syndromem krátkého střeva, při němž nedokáže pacient přijímat dost živin z potravy. Navíc trpěl chronickým selháním ledvin. V šesti týdnech se mu také zauzlila střeva, což způsobilo poškození dalších orgánů.

Nové orgány pocházely od přibližně stejně starého dárce. Při operaci, kterou vedl hlavní chirurg Khalid Sharif, ale nebyly všechny orgány nahrazeny, některé byly prostě přidány. Nyní tak má hoch čtyři ledviny a dvě slinivky. Nové orgány byly napojeny na břišní aortu. Transplantované ledviny bylo nutné napojit na močový měchýř.