luk, Novinky

Mléko ptakopyska mláďatům předává antimikrobiální ochranu. A vědcům se údajně díky nové studii v Austrálii podařilo rozluštit, jaká konkrétní složka v mléce má tuto efektivitu proti baktériím na svědomí.

„Ptakopyskové jsou natolik divná stvoření, že by se dalo očekávat, že i jejich biochemie bude přinejmenším zvláštní,“ řekla pro web ScienceAlert.com molekulární bioložka Janet Newmanová.

„Když jsme zkoumali jejich mléko, povedlo se nám vystopovat nový protein, který má zvláštní antibakteriální vlastnosti a potenciál zachraňovat životy.“

Proteinová krystalizace



Vědci z Krystalizačního centra Organizace vědeckého a průmyslového výzkumu Commonwealthu použili technologii proteinové krystalizace. V laboratorních podmínkách dokázali replikovat tuto bílkovinu a dešifrovat její molekulární strukturu ve 3D.

Objevili naprosto unikátní, dosud nikdy nespatřený složený protein, tvořený prstýnkovou strukturou. Proto mu vědci dali přezdívku „Shirley Temple“ v narážce na kudrnatou americkou dětskou hvězdu 30. a 40. let 20. století.

Podle vědců se tento protein v mléce vyvinul proto, aby chránil mláďata ptakopysků, která se nekrmí ze struků (ptakopysk žádné nemá), ale mlékem z matčina břicha. „To znamená, že mléko se vylučuje do kožních záhybů, odkud ho mláďata lížou. Samozřejmě, mléko je od přírody velmi výživné, takže cokoliv, co žije v okolním prostředí, se jím také rádo nakrmí,“ vysvětlila Newtonová pro Radio NZ.

Je možné, domnívají se vědci, že ptakopysk během evoluce vyvinul tyto zvláštní antimikrobiální kudrlinky Shirley Templeové jako obranu proti tomu, aby do mléka na matčině břiše mohly proniknout baktérie z prostředí.

Ptakopysk už lidem pomohl



Momentálně jde jen o hypotézu, ale teď, když známe molekulární strukturu tohoto proteinu, mohli bychom být schopni ho replikovat, což pro lidstvo může znamenat novou zbraň v boji proti rostoucí rezistenci vůči antibiotikům.

Nebylo by to poprvé, co by lidstvu toto neobvyklé zvíře přišlo na pomoc. V roce 2016 objevili vědci v ptakopyskově jedu hormon, který do budoucna možná přispěje k vývoji nové léčby diabetu.