Co by pro Zemi náraz 500metrového asteroidu znamenal? Vědci se shodují na tom, že by byly následky hrozivé, a množí se obavy, že by mohl život na Zemi vymýtit kompletně. Vědci už prý zvažují možnost zkonstruování vesmírného plavidla, které by mohlo vypálit na objekty blížící se k Zemi nukleární střelu.

Ač by teoreticky mohlo být možné odchýlit objekt směřující k Zemi nárazem speciálního mnohametrového zařízení, experti se shodují, že by při docházejícím čase byla jaderná exploze tou nejlepší volbou.

Umělecký koncept vzniku asteroidu Bennu

FOTO: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Vědci z NASA a Správního úřadu pro národní jadernou bezpečnost (NNSA) předložili plán na speciální projekt s názvem HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Jeho cílem by mělo být ve zkratce zkonstruování vesmírného plavidla o hmotnosti 8,8 tuny, které by mohlo nalétnout přímo do menšího asteroidu nebo ho jen odpálit do věčných lovišť použitím nukleární zbraně, uvádí BuzzFeed. Nic takového však zatím zkonstruováno není.

Pravděpodobnost srážky 1 ku 2700



A tým již dal dohromady návrh řešení pro potenciální hrozbu v podobě půlkilometrového asteroidu Bennu. Ten sice Zemi ještě nějaký ten rok neohrozí, ale pravděpodobnost, že narazí do Země někdy v příštím století, je 1 ku 2700. A to je ve světě „vesmírných sázek” až nepříjemně vysoká pravděpodobnost. A Bennu je jedním z nejlépe prostudovaných asteroidů směřujících do prostoru blízkého Zemi.

V tuto chvíli je však pravděpodobnější, že planetka Bennu narazí do Venuše. Jako vůbec nejpravděpodobnější je však zatím vedena verze, že ukončí svou existenci nárazem do Slunce. Existuje i možnost, že po přiblížení k Jupiteru bude asteroid „katapultován” mimo sluneční soustavu.

Ilustrace vesmírné sondy NASA OSIRIS-REx obíhající asteroid Bennu

FOTO: Profimedia.cz

„Dvě realistická řešení jsou použití vesmírné lodi sloužící pro kinetický náraz nebo nukleární výbuch, který by daný objekt vychýlil,” uvádí autoři studie publikované v časopise Acta Astronautica. Faktory, které by v danou chvíli hrály roli, jsou velikost i hmotnost asteroidu a zároveň čas, který by zbýval do nárazu. A hlavně – do poslední chvíle by nebylo jisté, zda skutečně daná metoda zabere. Vědci se chystají svá zjištění prezentovat na květnové konferenci v Japonsku.