Na rozdíl od loňska, kdy se národní kolo konalo v průmyslovém areálu Chempark Záluží skupiny Unipetrol, přivítala letos mladé chemiky Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Východočeské město hostilo olympiádu po 20 letech.

Nejvíce zástupců se do finále dostalo ze Střední průmyslové školy v Brně - Vranovská, a to pět.

Předčil starší soupeře

Vítězem gymnaziální kategorie se stal Jan Obořil z Gymnázia Brno-Bystrc, který jako student druhého ročníku předčil své starší soupeře z vyšších ročníků.

V kategorii průmyslových škol nejvíce uspěl Petr Palivec z Masarykovy střední školy chemické v Praze.

Prvních 16 finalistů gymnaziální kategorie postoupilo na výběrové soustředění, kde se utkají o šanci reprezentovat Česko na jubilejním 50. ročníku Mezinárodní chemické olympiády. Ten se uskuteční ve dnech 19. až 29. července v Praze a Bratislavě.

„Hledání odpovědí na složité otázky, experimenty, dílčí triumfy i pochyby jsou přirozenou součástí DNA všech vědců. Je to náš poznávací kód. Jsem šťastný, že rok co rok mohu v rámci chemické olympiády vídat nové nadšence, kteří za pár let ponesou na bedrech budoucnost našeho fascinujícího oboru,“ řekl k tomu rektor VŠCHT Karel Melzoch.

Strategickým partnerem soutěže je skupina Unipetrol, hlavním partnerem Cayman Pharma, s. r. o.

„Naše vzájemná spolupráce s VŠCHT trvá již 17 let. Zaměřujeme se také na podporu středních škol v okolí našich výrobních areálů. Příkladem je třeba litvínovská střední škola Schola Humanitas, jejíž student Dominik Krupka se probojoval až do finále,“ doplnil Andrzej Modrzejewski, generální ředitel Unipetrolu.

Čtyřdenní program chemické olympiády byl kromě soutěže plný doprovodných aktivit. Studenti absolvovali exkurzi do hvězdárny a planetária, komentovanou prohlídku centra Hradce Králové, zhlédli rovněž představení v Divadle Drak. V rámci slavnostního zahájení navštívili i Botanickou zahradu léčivých rostlin.