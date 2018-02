V některých zemích včetně Británie a USA rostl během posledních let podíl kuřáků, kteří spotřebují méně než deset cigaret denně. Nemálo jich totiž věří, že pro zdraví není tak špatné, když kouříte jen jednu nebo pár cigaret denně. Mezitím však řada dílčích studií varovala, že to není pravda. Nyní vyhodnotili výzkumníci pod vedením Allana Hackshawa z University College London celkem 141 takových studií z let 1946 až 2015. Výsledky jsou nepříjemné.

Muži, kteří si dají jednu cigaretu denně, mají téměř o 48 procent vyšší riziko srdečních onemocnění a čtvrtinu vyšší riziko mrtvice než nekuřáci. U žen byla tato rizika dokonce ještě vyšší: o 57 procent u onemocnění srdce a 31 procent u mrtvice.

Tabák zabije každého pátého Čecha V Česku umírá každý rok na následky kouření 18 tisíc lidí. To odpovídá téměř pětině všech úmrtí v zemi Celkem tři tisíce lidí ročně zemřou na pasivní kouření Za osmi tisíci kuřáckých úmrtí jsou nemoci srdce a cév. Dalších sedm tisíc mrtvých si vyžádají nádorová onemocnění Kouřením zničené dýchací ústrojí pohřbí dva tisíce lidí ročně Dvě třetiny zesnulých obětí kouření jsou mladší než 65 let Závislostí se tak kuřák připraví v průměru o 15−18 let života Zdroj: web Anamneza.cz

I ti, kteří zvládnou pouhou cigaretu denně, se tak stále vystavují plné polovině zvýšených rizik, jež jsou spjata s kouřením 20 cigaret denně. Jinak řečeno, ani dvacetinásobné snížení spotřeby kuřiva nesrazí zdravotní rizika o moc více než o polovinu. Výjimkou je prý jen rakovina plic: riziko tohoto onemocnění stoupá či klesá v přímé úměře k množství vykouřených cigaret.

„Ukázali jsme, že mrtvice i většina rizik koronárních onemocnění srdce pocházejí z kouření jen několika cigaret denně. Mnoho lidí to možná překvapí. Biologické mechanismy však vysvětlují neočekávaně vysoké riziko spojené s nízkým kouřením,“ objasnili autoři.

Studie ukázaly, že zplodiny kouření poškozují výstelku cév a způsobují aterosklerózu a trombózu. Přitom škodlivé účinky se vyskytují už při nízké koncentraci zplodin – dokonce i při pasivním kouření.

Počet kuřáků se dnes ve světě pohybuje okolo miliardy. Zejména v mnoha chudších zemích je jejich podíl na celkové populaci vysoký.

Již dávno je známo, že kouření nejen zvyšuje riziko rakoviny, ale i mrtvice a koronárních onemocnění srdce. Při koronárním srdečním onemocnění jsou tepny zúženy nebo uzavřeny, což má za následek srdeční záchvat.

„Pokud jde o riziko onemocnění, je jistě lepší kouřit dvě namísto dvaceti cigaret denně. Člověk však nesmí podceňovat ani rizika slabého kouření,“ komentoval výsledek studie Ute Mons z Německého střediska pro výzkum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu.

A co e-cigarety?

Mons naproti tomu jednoznačně podpořil kouření elektronických cigaret. Dodal ale: „Pokud přecházíte na e-cigarety, měli byste na ně přejít úplně.“ Reagoval tak zřejmě na komentář Kennetha Johnsona z kanadské University of Ottawa, který doprovázel britskou studii. Johnson totiž varoval, že údajně zdravější e-cigarety brání mnoha lidem skoncovat s tabákem a že spousta mladých se právě tak dostala k běžným cigaretám.

Mnoho e-kuřáků čas od času sáhne po skutečných cigaretách, takže si stejně nepomůžou. Zdravotní kampaně by se proto měly zaměřit na úplnou abstinenci – na nic menšího.