V Izraeli objevili nejstarší lidské ostatky mimo Afriku

Zbytek čelisti se sedmi zuby objevili v izraelské jeskyni tamní vědci, podle nich to může přepsat historii lidstva. Proč? Má totiž jít o nejstarší pozůstatky rodu Homo sapiens, které se našly mimo africký kontinent. Naznačuje to, že lidský druh se začal stěhovat z Afriky dříve, než jsme si dosud mysleli. Stáří fosilie odhadují výzkumníci na 177 až 194 tisíc let.