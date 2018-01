Vedle státního Rámcového vzdělávacího programu přinesla školská reforma školám povinnost mít vlastní vzdělávací program. Dříve pro všechny školy platily stejné závazné osnovy, nyní má každá škola svá specifická vzdělávací pravidla.

Není proto výjimkou, že se na jedné škole kupříkladu učí matematika jinak než na jiné. Velmi často se navíc stává, že praxe, do níž absolvent pedagogické fakulty vstoupí, je jiná, než byla na počátku jeho studia.

Reagovat na změny ve společnosti

Lépe propojit teoretickou a praktickou část má od letošního ledna právě nový tříletý projekt ITEP, na který olomoucká fakulta získala finance z evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Naši studenti budou získávat větší osobní zkušenosti s odlišnostmi vzdělávacích programů škol už v průběhu studia. I když není možné, abychom je za pět let naučili to, co budou potřebovat dalších 40 let, hodláme jejich praxi zintenzivnit a zkvalitnit v mnoha ohledech. Chceme je zároveň podpořit v tom, aby více pracovali sami na sobě,“ uvedl Čestmír Serafín, děkan Pedagogické fakulty UP.

Absolventi by podle něj měli umět i pružněji reagovat na změny ve společnosti.

„Například začne-li se silněji vnímat rizikové jednání mládeže, objeví se požadavek, aby se téma objevilo v rámci vzdělávání ve školách. Je jen otázkou krátkého času, kdy se společenský problém dostane do obsahu vzdělávání studentů pedagogických fakult,“ dodal.

Studentské portfolio a spolupráce se školami

Každý student učitelství si během studia vytváří takzvané Studentské portfolio. Přestože rozsah osmitýdenní praxe zůstane stejný, nově má obsahovat větší počet praktických výstupů z učení, které si budou studenti zaznamenávat už od prvního ročníku. Elektronické portfolio se může podle univerzity stát i zajímavým vstupním dokladem uchazeče o profesi učitele.

Jedna z budov Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

FOTO: Gabriela Knýblová, UP

Pavel Neumeister, proděkan na fakultě v Olomouci a zároveň vedoucí jedné z aktivit projektu, připomněl, že se dříve stávalo, že první dny praxe se studenti snažili zorientovat v tom, jak konkrétní škola vyučuje. V současnosti by měli být připraveni lépe. K tomu má přispět i databáze škol, které s fakultou spolupracují a díky níž má student učitelství znát základní typové linie vzdělávacího programu školy již před praxí.

„Každý učitel má ve výuce určité postupy, techniky a neměl by je používat zcela automaticky jen proto, že žádné jiné neumí. V rámci Studentského portfolia povede nově posluchač i deník, do kterého si bude své zkušenosti zapisovat. Už během praxe je třeba si pokládat otázky, proč metoda, kterou ve výuce využil, nefungovala, a co naopak udělal dobře. O úspěchu i neúspěchu budou studenti diskutovat s cvičnými učiteli ve školách i přednášejícími na fakultě. Uvědomí si, že některé metody fungují na některé žáky – a na jiné ne,“ vysvětlil Neumeister.

Databáze škol, s nimiž fakulta spolupracuje, se stane součástí dat Centra didaktických inovací, které na fakultě vzniká také díky novému projektu. V rámci ITEP spolupracuje s Pedagogickou fakultou UP zhruba 60 škol Olomouckého kraje.

