Zuby a kosti zvířete byly nalezeny u bývalého důlního města Saint Bathans ve středu Jižního ostrova Nového Zélandu. Vědci na místě nálezu pracují už 16 let.

Pravěký netopýr byl třikrát větší než ten současný a vážil 40 gramů, odhadují odborníci ve studii. Létal, ale rovněž běhal po čtyřech, potravu si na zemi hledal prohrabáváním vegetace.

„Specializované zuby a velký rozměr nalezeného tvora prozrazují, že se vedle rostlinné stravy živil i drobnými obratlovci podobně jako jeho někteří jihoameričtí bratranci,” uvedla autorka studie Sue Handová.

An ancient oversized burrowing bat was just discovered, and it’s here to fuel your nightmares https://t.co/Iu412HvnC1 pic.twitter.com/5tHE9hetlQ