Od konce roku 1945 pracoval Margolius jako tajemník na Svazu průmyslu, rok po únorovém převratu se stal šéfem kabinetu ministra zahraničního obchodu a v srpnu 1949 povýšil do funkce náměstka ministra. Ačkoli nebyl politikem a veškerou energii věnoval své práci, nemohl nevnímat budapešťský proces s Lászlem Rajkem i obdobné procesy v Bulharsku, Polsku a Rumunsku. Když posléze začalo zatýkání i v Československu, vysvětloval si to zostřujícím se třídním bojem a nutnou obranou režimu proti nepřátelům a rozvratníkům. „V roce 1951 už to bylo v Praze skoro jako za války,“ vzpomínala Heda. „Lidé si mezi sebou jen šeptali, neminul snad ani týden, aby nebyl někdo zatčen. Nestraníci si teď trochu oddychli, zatýkání se soustředilo většinou na členy strany.“