Akademie věd shání mladé vědce

Jak nanomateriál reaguje při střetu s živou buňkou? Jaký byl jídelníček ve středověkých městech? A bojí se hmyz ptáků? To vše budou moci zkoumat středoškoláci na ročních stážích projektu Otevřená věda na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR, a to od ledna 2018. Stáže jsou zdarma, studenti se na ně mohou hlásit do konce listopadu. Jde o příležitost, jak odstartovat vědeckou kariéru už na střední škole.