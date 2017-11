Dokud veleještěři žili, všichni savci byli nočními zvířaty. Spali ve dne, lovili či jinak sháněli potravu v noci, jak naznačují nová zjištění, nejprve publikovaná v odborném časopise Nature Ecology and Evolution.

Jak na to výzkumníci z UCL, londýnské veřejné výzkumné univerzity, přišli? Použili počítačové algoritmy k analýze detailů z 2415 druhů živých savců, aby rekonstruovali vzorce aktivit jejich předků.

Zjistili, že po dopadu asteroidu o průměru 15 kilometrů, který vyhubil dinosaury, se savci přesunuli do přechodného stádia – částečně byli aktivní za denního světla i v noci. Poté již postupně začali žít hlavně přes den.

Je to tedy rozdíl oproti raným savcům, jako byl kupříkladu Kayentatherium, noční savcovitý plaz.

